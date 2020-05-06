網民熱話：灣仔茶餐廳變老鼠樂園？「捐秘洞」歎雞批

鼠患嚴重，老鼠幾乎無處不在。日前有人在灣仔一間茶餐廳買麵包時，竟發現一隻老鼠從櫃內破洞悄悄走入櫃內，再踩上一個雞批大快朵頤，場面嚇窒人，惟有人告知店員後，對方表現卻若無其事。

現場是灣仔軒尼詩道一間茶餐廳，目擊網民以「食環署長，請跟進鼠患」為題，將片段上載Facebook群組「香港突發事故報料區」，再被人在多個群組轉載。事發於前日(4日)晚上8時。片段所見，茶餐廳放在店外的麵包尚未買完，事主隨後以幾乎「大特寫」鏡頭，拍攝到一隻老鼠慢慢從麵包櫃一個破洞走入櫃內，再小心翼翼沿鐵盤走到一個雞批上，大啖享受。

事主與多名路人似乎亦齊齊目擊這一幕，未幾店員走出問事主是否買包時，事主回應：「我想買包，但依家見到之後唔敢買」。據了解，事後店員趕走老鼠了事，表現自若。

網民看過片段後，齊齊圍攻該茶餐廳，「呢間嘢...不嬲都污糟」、又形容麵包櫃上的破洞「有秘道直通坑渠」。有網民更指老鼠表現「熟門熟路，唔係第一次」，估計不是偶然事件。

網民有話說

Mandy Chan：睇到都想嘔

Amanda Ngai：點解可以喺雪櫃走出嚟，金屬嚟㗎喎

Wing Yeung：大廚嚟，唔驚

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