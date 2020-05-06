申請公屋數字下跌　議員批輪候太耐令申請人卻步

本港公屋輪候時間過長，令申請人卻步。據香港房屋委員會最新數字顯示，截至去年12月底，一般申請者的平均輪候時間為5.4年。運輸及房屋局今(6日)回覆立法會議員書面質詢，反映無論是一般申請者或非長者一人申請者，在過去5個年度的申請總數及新登記數目均有下跌趨勢。

以最近兩個年度的數字為例，房委會截至去年度3月底，一般申請者總數及新登記數目分別為14.63萬宗及2萬宗，兩者分別較上一個年度下跌7000宗及1000宗。同期的非長者一人申請者總數為10.83萬宗，新登記數目有9800宗，兩者分別較上一個年度下跌10700宗及800宗。

就非長者一人申請者輪候情況，房委會明言「平均輪候3年上樓」的目標並不適用於配額及計分制下的非長者一人申請者，該會沒有編制此類申請者的平均輪候時間或由登記日期起計算的「實候時間」，亦沒有就獲安置的非長者一人申請者進行年齡分析。

議員尹兆堅認為，過去5年的公屋申請總數下降，原因或與公屋輪候時間太長有關，令申請人灰心而不作申請，「佢哋可能覺得都輪唔到，輪都要輪十幾廿年先解決到住屋需要！」