康宏控股人事總監作供　稱曹貴子是老闆

上市公司康宏環球控股有限公司（前稱康宏金融控股，下稱康宏控股）前高層人員涉嫌詐騙案，商人曹貴子等3名被告被控串謀詐騙等罪，案件今（6日）於區院續審。

控方傳召康宏環球控股有限公司（前稱康宏金融控股有限公司，下稱康宏控股）的集團首席人才及企業文化總監黃雪輝作供，她主要負責集團人事事宜。她表示於2013年初，從公司高層同事之間聽聞首被告曹貴子此人，她理解對方是投資者及老闆。她坦言當時一度擔心此名老闆會不支持人事部工作，故還未跟曹見過面便遞信請辭。

黃續指其後被邀到沙田一辦公室大樓，跟曹及公司其他高級行政員會面。她指在該次早餐會中曾討論一些新業務等，曹表示不會干涉康宏本身的業務運作。

黃經考慮後決定留任，之後亦有數次參與每月一次的早餐會，她理解會議主持人應是曹，並指他不時會發問及發表對新業務的意見等。

黃續指公司其後聘請了一批人士以處理新業務，而她認為該些人士乃曹介紹入公司，當中包括次被告陳麗兒，而該批人士的職位是公司架構本來沒有的。黃指有關該批人士的職位升遷及薪酬調整等，均須與曹商量，部分人更是與曹談妥薪酬後才告知她。

她亦從人事部得知，第3被告陳毅凱要求人事部出信列明會有13個月薪金，惟公司本身只得12個保證薪金，黃遂向曹確認並建議以另一個方式處理，但曹不同意，黃最後亦發出了有關信件。