藍田偽鈔黨購物行騙　警拘無業情侶檢5萬元練功券

藍田匯景道商場有兩間商戶職員報案，指於上周三有2名男女到店舖購物，以500港元紙幣付款，兩名商戶不虞有詐，以現金找贖。惟事後發現紙幣手感差劣，沒有防偽特徵，懷疑是偽鈔，於是報警。

觀塘警區刑事調查總督察何彥鋒表示，騙徒分別購買手機保護貼及內衣，兩宗案件合共損失1000港元。警方翻查閉路電視片段調查，並鎖定兩名目標男女，於昨日(5日)下午3時，突擊搜查茶果嶺道一私人屋苑單位，拘捕涉案姓何(21歲)男子及姓趙(18歲)女子，兩人為情侶關係，報稱無業。警方在單位內檢獲一疊100張面額500港元的懷疑偽鈔，總面值為5萬港元。兩人涉嫌「管有及行使偽製紙幣」被捕。

據悉，疑犯使用的偽鈔並沒有印上「練功券」，但警方在單位內檢獲的偽鈔則有印上，不排除有人在使用偽鈔前將「練功券」字樣清除。

商業罪案調查科偽鈔專家鄧舜仁表示，偽鈔紙質較一般鈔票平滑，而真鈔有明顯凹凸手感，右上角亦有動感變色圖案，傾斜時有光紋上下滾動，另有水印及完整金屬線。他呼籲市民，如果收到懷疑偽鈔，應立即與警方聯絡，不要嘗試使用。警方提醒市民，製造、保管、控制或行使偽製紙幣屬嚴重罪行，違例者最高可被判處監禁14年，市民切勿以身試法。

翻查資料，練功券全名為「銀行練功專用券」，乃內地銀行業界為訓練員工數算銀紙而設，上面印有「練功專用，禁止流通」字樣，亦清楚印上發鈔銀行、面值銀碼及鈔票編號等資訊，惟印刷質素差，只要細心留意便能辨識出來。