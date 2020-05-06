多間電影院復業半價吸客　套票最平200元5張　

全港電影院將在後日(8日)重開，多間戲院已蓄勢待發，紛紛推出不同優惠吸客。有影院的所有票價均推半價優惠，一張戲票最便宜只需33港元。另有多間影院推出會員優惠，會員購票可獲半價折扣，另有優惠套票，200港元可購買5張戲票。

百老匯院線網頁顯示，bcinephile會員及MOViE MOViE會員由即日起至7月31日，均可享百老匯院線半價購票優惠，早場及星期二優惠場的半價優惠則需要以戲院正價計算。百老匯院線強調，重開時會嚴格執行防疫措施，包括實施隔行、隔位的座位編排、取消部分早場及延長間場時間，以更仔細消毒，另會要求所有戲院職員上班時必須佩戴口罩及量度體溫等。戲院又會拒絕體溫顯示超過攝氏37.5度、未有佩戴口罩等人士入場。

另外，UA Cinema推出會員限定優惠套票，只需200港元即可購買5張戲票，包含4張戲票換領券及1張贈券，會員可在本月15日至12月31日期間的星期一至五的指定場次使用相關套票。另外，會員在星期三全日可享票價低至70港元的優惠，優惠適用於指定電影及影院，而由即日起成為會員可有8折年費優惠。

英皇院線則在後日開始至5月31日，所有場次及影院的戲票均有半價，其中屯門新都商場的院線戲票半價後，一張只需33港元，馬鞍山新港城中心院線則只需38港元。另外，餐飲小食則會有半價優惠，但必須在觀賞電影前後在戲院用餐區享用，或外賣回家。

政府規定戲院重開時必須遵守不同規定，包括座位數目只可為原本的50%，同一行座椅中不可有連續8張座椅被佔用。影院內不准飲食，而每一影院在每場播映完畢後，均須清潔和消毒。