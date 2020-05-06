政Whats噏：葵青區會倡告示板變居民意見板　民政處反對

去年六月爆發反修例事件後，市民喺全港各個社區建立各式各樣嘅連儂牆，但就曾經因為政見不一屢次爆發衝突，甚至出現縱火、打鬥等情況，仲有嚴重嘅衞生問題，其後被清除咗唔少，情況亦有改善。點知最近有多區區議會就話要將一啲區內多年冇被充分善用嘅告示板開放畀市民，作恆常表達意見嘅平台，其中葵青區議會今日亦會喺規劃及地區設施管理委員會上進行討論，但就遭民政處以「影響社區秩序或引發衝突」為由反對。

香港各區都設有區議會告示板，主要用嚟提供區議會資訊同政府宣傳訊息。葵青區議會規劃及地區設施管理委員會今午就召開會議，討論設立居民意見板，議員冼豪輝喺Facebook貼文話，早前就地區小型工程項目收集市民意見，話有超過40%支持興建喎，但提交建議後，隨即遭民政處發信反對，話申請唔符合有關告示牌政策，影響社區秩序或引發衝突等問題，冼就鬧爆民政處顛倒是非黑白，打壓民意，仲話興建連儂牆畀居民發表唔同意見，才係解決衝突嘅方法。佢又舉例指葵青各條鄉村都設有村民告示板，畀村民張貼告示及表達意見咁話。

另外，觀塘區議會近日已通過開放部分告示板畀公眾人士表達意見，區議員李嘉達就話呢啲告示板使用率唔高，經常空置，希望可以物盡其用，成為社區意見板，畀市民安全、自由地向政府表達意見喎，仲為此成立工作計劃小組添，方便商討意見板嘅詳細運作。

其實過去唔少市民因為連儂牆發生口角及爭執，若果18區又再設置意見板，係咪諗清楚如何解決呢啲問題？究竟由邊個部門負責管理，防止呢啲唔愉快嘅事件再次發生？