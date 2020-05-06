本港沒有乳癌全民篩查　團體建議先讓高危婦女檢查　

乳癌是女性的第三號殺手，但港府現時仍未計劃進行全民篩查。

乳癌是本港女性的頭號癌症，死亡率為12.3%。篩查可以讓女性盡早發現及減低晚期情況的有效方法。香港乳癌基金會建議，政府先向高危人士如壓力過大、親屬曾患乳癌、癡肥等先做乳癌篩查，其後再擴展至基層及全民篩查。該會又指政府早前委託香港大學進行研究，評估本地乳癌風險指數，期望政府盡快在今年公布報告，並推行篩查時間表。

香港現時沒有計劃推行乳癌全民篩查，反觀鄰近的台灣，早在20年前已開始進行篩查計劃，並鼓勵女性在45至69歲每年2次進行篩查，成功降低41%死亡率，並將罹患二期或以上乳癌比率降低30%，患三期及四期乳癌則降低15%。

香港乳癌基金會創會人張淑儀表示，患上乳癌的高危因素，包括個人因素如壓力過大、親屬曾患乳癌、癡肥、日常飲食太多肉及乳類製品及每周少於3小時運動，而其他因素包括生第一胎時高於36歲、從未懷孕及沒有餵母乳等。

根據2017年本港乳癌數據，香港有4373個新症，死亡個案有721人；而本港27%女性患上乳癌，死亡率達12.3%；而乳癌更是最多女性患上的癌症，更是其第三號殺手。

香港乳癌基金會主席霍何綺華表示，港大的報告半年前已提交予專家小組，促請政府盡快公開，以反映本港女性面對的情況，及推行篩查三部曲，先向高危人士提供2年1次的乳房X光篩檢，其次再到基層婦女及全民檢查。