東涌建首個組裝合成公屋　總工程估算約50億港元

組裝合成法有助縮短建築工程的施工時間。繼房屋委員會日前宣布於東涌建設首個組裝合成公屋，發展局今(6日)釋出更多相關細節，指東涌第99區公營房屋發展項目內一幢公營房屋住宅樓宇，被房屋委員會選定為組裝合成法的先導項目，整個項目共5座住宅大廈、以及商舖和幼稚園等，總工程估算約50億港元。

房委會於今年3月指出，已選定上述項目一幢樓高12層，包括240個單位的住宅大廈為組裝合成法的先導項目。發展局今日進一步透露，項目地基工程已於今年3月展開，而上蓋建築工程亦預計於2024年年初完成。局方指此項目的設計仍處於初步階段，工程估算亦會隨着深化設計而有所調整。

此外，發展局亦提到本港首個使用組裝合成建築法發展的住宅項目，即位於將軍澳百勝角的消防處紀律部隊宿舍最新進度，此項目由前年8月動工，預計明年第2季完成；按付款當日價格計算，所需費用約16億2500萬港元。

此項目包括5座16至17層宿舍樓宇，每層8個單位，提供合共648個3房單位。工程所採用的「組裝合成」組件產地位於廣東省惠州市，經陸路運送至工地。宿舍在入伙前均須取得相關部門的批准，例如消防證書、供水證明書和升降機准用證等。