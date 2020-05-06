教育局倡復課後留意學生精神狀況　以提供情緒支援

政府昨（5日）宣布全港學校於本月27日起分階段復課，教育局隨即向全港學校發出復課安排指引，師生及訪客在校均要戴口罩、上學前要量體溫等，課室桌椅要面向同一方等。指引又提到，因學生在停課期間生活規律受影響，可能產生負面情緒及精神壓力，故復課初期，學校的輔導教師、社工等須留意學生的精神狀況及行為，提供情緒支援。

在課堂及時間表安排，指引提到，為減低受感染的風險，學生不論小息、參與活動、在洗手間或小賣部排隊時，應保持適當的社交距離。

在中小學的課堂上，學校要以「面對背」方式單行排坐，以及教師要以單向方式授課，原來並排放置的學生書桌亦須放置為單行，並盡量使用課室的空間，以保持學生之間的距離。為避免大量學生在校舍出入口或操場聚集，學校應按校本情況，靈活調動上課時間表，安排學生分批上學、放學或小息。

有寄宿部的特殊學校，如在課堂以外為宿生安排活動，同樣須保持適當的距離，以及提醒他們注意個人衞生。復課後學生上半天課，學校不應在課後安排學習或其他活動。倘若個別學生有需要回校，學校應妥當安排學生在校內午膳，並確保包括食堂內的座位分布、間隔等。

另外，若學生在教職員及學生染上新冠肺炎，以及為確診者的密切接觸者，要即時通知校方，校方亦須通知局方。