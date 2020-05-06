機場快綫3月客量破紀錄跌至不足26萬人次　衰過沙士

新冠肺炎疫情於今年3月演變成全球大流行，多國出現大規模感染，國際旅遊陷入停頓，港府亦於3月下旬禁止外國人乘飛機入境本港，導致該月港鐵機場快綫客量暴跌到25.9萬人次，打破沙士時最低客量紀錄。不過，該月港鐵本地線客量卻出現疫情在港爆發後首次反彈，較今年2月上升17.7%

港鐵公布今年3月份乘客量數據，該月本地線客量錄得8404.8萬人次，比2月增加1264.3萬人次，增幅達到17.7%。同月機場快綫客量則達到25.9萬人次，按月減少11.5萬人次，跌幅達到30.74%，而該客量亦打破了於2003年5月份錄得的28.5萬人次最低紀錄。

過境線方面，雖然政府於2月初宣布封閉羅湖口岸及落馬洲口岸，但港鐵仍提供接駁列車接載羅湖居民及落馬洲居民，該月過境線仍錄得3.6萬人次客量。另外，直通車服務暫停下，港鐵於今年3月錄得的輕鐵及港鐵巴士客量達1100.9萬人次，按月升17.22%。