政Whats噏：律師會理事會選舉　蔡梓蘊棄選

香港律師會理事會將於本月底改選其中5席，提名期將於今日傍晚截止。有逾10人表明會參與選舉，當中有6人為「開明派」，組成兩張名單出選，有部分係喺反修例示威活動中做義務律師。但經協調後，其中1名義務律師蔡梓蘊決定棄選。

本身蔡梓蘊、彭皓昕及喺2年前參選但落敗嘅人權律師林洋鋐合組名單，另一張同為「開明派」嘅名單就包括反修例義務律師蔡穎德、律師會年輕律師小組主席陳嘉豪同公益律師服務委員會委員黃耀初。2張名單早前曾公開表明會參選，除蔡梓蘊，另外5人今早（6日）到律師會報名參選。蔡解釋，話經開會商議後，認為2個團隊理念相近、各有長處，認為合作可以互補不足，所以決定唔參選，從幕前退居幕後。

對於有意見質疑5人嘅政治立場傾向民主派，蔡穎德就認為《基本法》保障港人在被捕後可索取法律意見，作為律師亦有責任提供意見，唔認為作出義務律師就有既定立場，又表明自己冇政治聯繫，認為律師會係專業團體而非政治團體，應該要保持政治中立。

唔單止上述5人競逐理事，據悉，現任理事莊偉倫（Warren P. GANESH）同羅睿德（Robert C. RHODA）將競逐連任，表明有意參選嘅仲有馬康利、嚴坤穎同律師會外部事務常務委員會龔海欣。