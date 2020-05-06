補習社未能隨高中復課全面開放　業界斥教局反口研索償

政府昨(5日)宣布中、小學及幼稚園5月27日起分階段復課，教育局昨晚發通告要求補習社隨同一時間表分批復課。教育中心聯盟發起人蘇廸希今(6日)指，教育局副局長蔡若蓮在上月中曾口頭承諾補習社可與隨第一批復課而全面復開，本令業界充滿希望，但現時反口，只允許首批復課高中生到補習社上堂，令業界感覺被「玩死」。

蘇認為，補習社比一般學校的學生人數更少，他曾向200多間補習社及教育中心進行統計，發現平均學生人數約110至120人，但教育局「當咗我哋係酒樓」，以為師生人數更多。

他又指，學生不會在同一時段聚集在教室，每一時段只有數十人，但補習時每組學生約為8人，故學生密集程度比一般學生低。蘇指，蔡若蓮當時答應業界可以跟隨第一批復課而全面復開，而非現時要隨分階段復課指引，開放相對年級補習課堂，故有感被局方「玩死」。

聯盟正諮詢法律意見，不排除成員以個人名義向教育局追討，例如針對教育局對補習社發停課令的合法性，提司法覆核及循民事索償被迫停課期間經濟損失。東網正向教育局查詢。