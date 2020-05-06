議員斥林鄭月娥鄭若驊表現差　促削減兩人開支及薪酬

議員狠批林鄭月娥及鄭若驊表現差，提修正案削減兩人的開支及薪酬。(胡家豪攝)

立法會今日(6日)繼續審議《2020年撥款條例草案》，有16名民主派議員就當中的42個總目提出52項修正案，包括特首辦公室、公務員一般開支和民政事務局撥款等。有議員批評特首林鄭月娥施政不力，又批評民望長期「墊司底」、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊表現不稱職，認為應削減特首辦逾1.25億港元撥款，同時削減鄭若驊一年薪酬。

議員胡志偉直斥，林鄭自去年6月的反修例示威至今年的新冠肺炎疫情，都一直「懶醒」屢次錯判形勢、錯誤施政。胡又大罵林鄭無視社會氣氛升溫，才造成本港當前棘手的局面，直指「 林鄭又點配攞我地香港人嘅錢」，認為應削減特首辦逾1.25億港元撥款。

至於提出修正案要求削減鄭若驊一年薪酬的議員郭榮鏗，直斥鄭的表現不稱職，只懂推廣國際仲裁，其他事情是「求其」做。他提到在去年有關修訂《逃犯條例》的會議，鄭僅出席一次會議。他又指鄭在處理前特首梁振英收取澳洲企業UGL五千萬港元案時，僅發一、兩版紙聲明，做法未能令人信服，批評律政司做法亂來，一蟹不如一蟹。

議員鄺俊宇就批評勞工及福利局局長和民政事務局局長失職，認為應削減兩局長各418萬港元的撥款。鄺指，政府坐擁過萬億盈餘儲備，惟在目前經濟困境全民派錢「懶懶閒」，指這方面澳門都比香港做得好，並斥責政府不為失業大軍建立短期的失業援助金，揶揄政府「收埋咁多錢嚟煲醋咩？」

鄺又指本港現時仍有過百萬名活在貧窮線以下的市民，覺得一個好好的香港在林鄭的執政下落得如斯田地「真係羞愧」，並重申政府施政偏袒權貴，窮人在社會上沒有話語權，不能分享本港豐厚的儲備。