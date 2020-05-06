首季食肆收益按年跌31%　有紀錄以來最大跌幅

新冠肺炎疫情重創香港經濟，其中飲食業深受其害。政府統計處今日(6日)公布今年第一季的食肆總收益價值的臨時數字為217億港元，按年下跌31.2%，跌幅為有紀錄以來最大；同期食肆購貨總額的臨時數字為70億港元，按年下跌29.1%。扣除價格變動影響，食肆總收益以數量計的數字較上年同季下跌32.3%。政府解釋，食肆總收益急劇下跌，是由於疫情威脅，以及因而施實的旅遊限制及保持社交距離的措施嚴重影響業務。

政府續指，雖然最近情況與較早前非常嚴峻的形勢相比，有相對改善的迹象，但在經濟衰退下，餐飲業的經營環境於短期內依然困難。政府又稱，為確保經濟活力，已推出歷來最大規模的紓緩措施，相信當中一些措施，如針對餐飲業的措施及優化中小企融資擔保計劃，有助業界應對目前困境。

根據政府統計，按食肆類別分析，與2019年第一季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌39.6%及40.9%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌29.0%及29.9%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌17.1%及18.2%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌37.5%及40.8%。雜類飲食場所的總收益以價值計及數量計分別下跌25.9%及27.5%。