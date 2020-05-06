60%市民撐放寬防疫措施　團體指未必反映對政府信心

香港新冠肺炎疫情有所緩和，政府昨(5日)宣布將放寬多項保持社交距離的防疫措施，包括禁聚令。有團體今(6日)公布市民對政府有關決定的調查，結果顯示近60%人支持政府放寬措施；有60%市民認為措施鬆緊度適中。團體代表指結果未必反映市民對政府的信心，純粹是對放寬措施的短暫感受。有醫生認為現時本地疫情趨穩定，社區防疫措施可放寬，但關口檢疫措施則不能鬆懈。

香港民意研究所(香港民研)在政府公布放寬措施後進行調查，在昨晚7時起至今晨9時，訪問5000名市民意見，結果近60%人支持政府放寬措施，57%市民認為放寬措施時間恰當，60%市民認為措施鬆緊度適中。另外，以100分為滿分，市民希望復聚與公共設施重開的指數分別為62.5與60.8；最多市民希望飲食業復業，較美容、酒吧及電影業高。團體較早前進行另一調查，發現僅約20%人認為自己在未來1個月會感染新冠肺炎，是自1月以來的新低。

香港民研副行政總裁鍾劍華表示，結果反映市民對政府放寬措施表示歡迎，但措施公布僅1日，結果或是情緒主導，認為市民在冷靜消化政策或有不同看法。他指有近10%市民認為放寬措施過早，以及過鬆，認為仍有部分市民憂慮疫情發展，建議政府應審慎處理。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，香港現踏入第17天零新增本地個案，多於1個潛服期，故可肯定本地傳染鏈不存在，認為放寬措施適當，但強調口岸及關口的措施絕不能改變，要維持外來人士14天隔離與深喉唾液檢測，以免關口成為防疫缺口。他指出，現時香港檢測能力停留在每天4000至5000宗，希望能提升檢測至1萬人，方可處理跨境學童與商務往來人士的問題。

曾續指，對政府豁免跨境學童14天檢疫表示「出奇」，又指問題涉及與內地政府合作，應讓本地學生復課後再評估情況，最早應在下月15日後才考慮，又不看好政府能在3個星期協調得到有關措施。