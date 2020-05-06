冀年內開展輕軌橫琴延伸線工程　將採用代建方式興建

造價百億澳門元的澳門輕軌氹仔線去年12月10日正式通車，但仍有媽閣站、石排灣線及東線的建設仍未開始。澳門運輸工務司司長羅立文今日(6日)表示，輕軌石排灣線今年會進行招標，雖然該線只有2個站，但長度有1.6公里，工程相對較大，而東線工程將於今年9月至10月展開公開諮詢。他同時希望能在今年內展開輕軌橫琴延伸線工程，但由於涉及跨境問題，需要採用代建方式進行。

羅又提到，政府今年9月會進行一項「澳門總體規劃」的諮詢，但他坦言不要抱太大期望，指總體規劃是首次推出，內容會比較宏觀和大方向，不會有太細節化的規劃；但他透露明年度施政報告將會交代新城A區更多細節，而政府未來會盡量推出更多工程，其中小型和中型的工程由本地僱員負責，大型建設則由勞工處理。

至於夾心階層房屋問題，羅稱政府今年8月至9月將展開關於夾心階層定義的公開諮詢，要先做好相關工作，後續工作需在釐清定義後再展開，他認為毋須擔心興建夾心階層房屋的用地，強調政府共收回78幅土地共69萬平方米，土地足以應付需求。