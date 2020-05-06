政Whats噏：新職位邊個寫工作評核？　蘇偉文避而不答

立法會人事編制小組委員會今早(6日)舉行會議，討論喺房屋署開設1個首長級丙級政務官編外職位，以監督過渡性房屋專責小組運作，有議員問運房局喺興建過渡性房屋嘅參與有幾大？副局長蘇偉文就形容政府參與嘅角色係「浸到上心口」，但對於有冇為呢個職位做工作評核，佢就避而不答。

呢個編外職位嘅任期由財務委員會批准當日生效，直到2025年3月31日為止，工作範圍包括落實支援非政府機構推行過渡性房屋項目嘅資助計劃，仲有其他促成非政府機構建議同推行過渡性房屋項目措施嘅實施情況，但喺會議結束前仲未完成審議。

議員陳志全就喺會上話曾經同運房局局長陳帆反映，話民主派議員覺得政府只係透過支援角度推動過渡性房屋項目，例如出錢配合推行政策，陳認為落手落腳做同承擔風險都係由NGO負責，問政府會唔會考慮做埋一份？

蘇偉文形容政府參與過渡性房屋項目嘅角色係「浸到上心口」，又話政府唔單止監督同督導，亦有投放更多時間喺前期嘅諮詢工作，例如民間團體對某個項目有興趣嘅話，當局會提供一些初期諮詢服務，尤其係土地係咪合適，亦會同唔同部門協調，以檢視當中可行性。

誇獎政府就咁叻，但蘇偉文就多番迴避有關邊個負責評核呢個編外職位工作嘅問題，結果要由運房局過渡性房屋專責小組項目總監陳立銘幫手解答。陳立銘解釋，由於呢個職位工作係直接向副局長負責，所以副局長都會寫工作報告。既然係蘇偉文負責評核，點解佢唔直接講呢？