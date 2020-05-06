疫情影響婚禮體育攝影生意　業界促抗疫基金補助

新冠肺炎疫情持續，各行各業均受影響。攝影業界今午(6日)招開記者會公布一項業界的問卷調查，結果顯示疫情至今接近8成的攝影業從業員收入大跌7成或以上。而政府兩輪防疫抗疫基金(基金)仍有不少遺漏，業界建議政府盡快推出第三輪保就業措施，加強對文化創意業及自由工作者的補助。

香港專業攝影師公會會長黃偉權稱，公會聯同香港專業攝影師學會於上月4至15日在網上向會員發放問卷，收到約700多個回覆，結果顯示零收入的從業員人數接近3成。黃指疫情對從業員的生計造成嚴重打擊，業界不少從業員均為自由工作者，不被基金資助涵蓋，擔心會造成業界人才流失。

擔任婚禮攝影師的黃先生表示，自從政府頒布禁聚令後，不少客人延後婚禮至明年，甚至取消婚禮，他自三月起已沒有工作，收入大減。從事運動攝影及舞台攝影的陳先生則表示，不少體育活動及時裝表演因疫情取消，現時需靠積蓄過活。

香港專業攝影師學會代表程麗珊希望政府能考慮給予攝影業界補助，包括對持有商業登記證的攝影從業員提供一次性8萬港元營運資助、對能提供工作證明的從業員提供為期半年，每月9千港元的資助、對於今年一至四月因受疫情影響工作被擱置或延後的人士予以援助，以及為持有或租用影樓的攝影師提供每月2萬港元租金補助，為期6個月。