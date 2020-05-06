黎智英疑無牌經營秘書公司　涉違打擊洗錢修例

壹傳媒黎智英又爆醜聞！黎智英擔任董事的「力高顧問有限公司」，涉嫌未取得相關牌照，違例提供「公司秘書」服務。該公司為黎智英次子黎耀恩的10間公司，提供「公司秘書」服務，涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人如在香港無牌經營信託或公司服務業務，即屬犯罪，一經定罪，最高可被處罰款10萬港元及監禁6個月。

根據有關條例，信託或公司服務提供者需向公司註冊處處長申請牌照，方可在香港經營信託或公司服務業務，惟東網翻查公司註冊處的信託或公司服務持牌人登記冊，當中並沒有「力高顧問有限公司」的紀錄。該公司於1988年2月成立，董事為黎智英和周達權。該公司為黎智英次子黎耀恩的10間公司，提供公司秘書服務，包括早前爆出「二手凍檸茶」奉客的「四季常餐」。餐廳位於威靈頓街的分店早前爆出「二手凍檸茶」奉客，最終結業。

與黎智英有關連的至少17間私人股份有限公司，涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款，以壹傳媒大樓地址註冊。當中15間公司董事均為黎智英，當中3間與其左右手Mark Simon共同持有。另外2間則由Mark Simon任董事。最令人懷疑的是，該17間公司於3月底齊齊「搬竇」到灣仔一幢商廈。舉動遭外界質疑是否涉及租金利益，有牽涉漏稅、瞞稅之嫌。