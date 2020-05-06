政府放寬禁聚令　旅遊界指幫助不大

新冠肺炎下百業待興，政府日前宣布放寬禁聚令，惟旅遊界直言對業界幫助不大。旅行社解困大聯盟召集人姚柏良今(6日)形容，旅遊業至今已「冰封」逾100天，市面數十間旅行社結業收場，冀政府能先與澳門及深圳等方面磋商，解除部分入境限制。他建議恢復開通香港及澳門的旅遊業，免去港澳居民互通情況下的14天隔離檢疫措施。

姚柏良出席電台節目表示，放寬禁聚令對旅遊界效用不大，他期望政府能進一步放寬禁聚令由8人至12人，讓旅遊業得以舉辦本地旅行團，「8人食一圍圑餐都坐唔落，人數太少亦令成本上升，客人嫌太貴亦唔報團。」

姚形容旅遊業在疫情下是特別困難的行業，如內地五一假期旅行團數目是零，遊客數目只有100多人。他期望疫情逐步受控便有望解除入境限制措施，重展旅遊業務。他提到過往一些澳門船票及酒店套票亦大受港人歡迎，而本港與澳門防疫工作近日表現不俗，認為兩地政府有條件討論解除相關入境限制，互通關口。若日後港澳互通能起良好的示範作用，建議港府可陸續考慮本港與深圳及珠海等地的互通安排。