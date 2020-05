CuMask被嘲似底褲　網民：戴上面超尷尬

新冠肺炎疫情襲港逾百日後,政府向全民派發的可重用銅芯口罩「CuMask」今(6日)起終於接受登記,雖然口罩尚未到手,但各大討論區已惹起熱議,不少網民嘲諷以淡灰色、橫間設計的口罩猶如「男裝底褲」,亦像極胸圍,直言戴上面都超尷尬,「收到都唔多想用」,要求廠商將口罩改為淨色。

口罩昨日(5日)曝光後,各大討論區都有人討論口罩的設計,有人直指「好核突,成條底褲咁」,更製作惡搞圖與市面內褲對比,形容相似度達99%。政府稱此口罩可手洗60次,有網民幻想清洗的情景:「手洗時仲更加有洗底底feel」。除了內褲,亦有人形容口罩像極「單邊胸罩」,笑言「幾好呀,可以試吓戴胸罩喺面到」,不禁令人想起疫情爆發初期,一罩難求時,有網民拍到有男子以女性胸圍當口罩用。

雖然口罩有3個尺寸,惟登記之時並無尺寸供選擇,成人口罩對不少面型較細的女士而言,可能略嫌有點太大。有網民又為此製作惡搞圖,形容尺寸合適的口罩為「see you mask」,正如特首林鄭月娥所言「很想再見到你」,尺寸太大的口罩則把眼睛都完全覆蓋,如同「Don't want to see you again」,暗示「不想再見到你」。

除了口罩的設計令人尷尬,亦有不少網民及化學專家質疑重用口罩的成效,認為口罩清洗後,過濾效能大減,或未能達到政府聲稱的ASTM第一級水平。對於口罩添加了銅化合物,有專家則指此舉只能殺菌,未能增加病毒過濾率。

另外,創新及科技局今日澄清,指可重用銅芯口罩「CuMask」是由香港紡織及成衣研發中心採購原材料、統籌生產、消毒至包裝等工序,以期在最短時間內為市民提供口罩,而非新興織造廠有限公司或南豐紗廠生產,對於網上的有關謠傳,深表遺憾。