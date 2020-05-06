CuMask被嘲似底褲　網民：戴上面超尷尬

新冠肺炎疫情襲港逾百日後，政府向全民派發的可重用銅芯口罩「CuMask」今(6日)起終於接受登記，雖然口罩尚未到手，但各大討論區已惹起熱議，不少網民嘲諷以淡灰色、橫間設計的口罩猶如「男裝底褲」，亦像極胸圍，直言戴上面都超尷尬，「收到都唔多想用」，要求廠商將口罩改為淨色。

口罩昨日(5日)曝光後，各大討論區都有人討論口罩的設計，有人直指「好核突，成條底褲咁」，更製作惡搞圖與市面內褲對比，形容相似度達99%。政府稱此口罩可手洗60次，有網民幻想清洗的情景：「手洗時仲更加有洗底底feel」。除了內褲，亦有人形容口罩像極「單邊胸罩」，笑言「幾好呀，可以試吓戴胸罩喺面到」，不禁令人想起疫情爆發初期，一罩難求時，有網民拍到有男子以女性胸圍當口罩用。

雖然口罩有3個尺寸，惟登記之時並無尺寸供選擇，成人口罩對不少面型較細的女士而言，可能略嫌有點太大。有網民又為此製作惡搞圖，形容尺寸合適的口罩為「see you mask」，正如特首林鄭月娥所言「很想再見到你」，尺寸太大的口罩則把眼睛都完全覆蓋，如同「Don't want to see you again」，暗示「不想再見到你」。

除了口罩的設計令人尷尬，亦有不少網民及化學專家質疑重用口罩的成效，認為口罩清洗後，過濾效能大減，或未能達到政府聲稱的ASTM第一級水平。對於口罩添加了銅化合物，有專家則指此舉只能殺菌，未能增加病毒過濾率。

另外，創新及科技局今日澄清，指可重用銅芯口罩「CuMask」是由香港紡織及成衣研發中心採購原材料、統籌生產、消毒至包裝等工序，以期在最短時間內為市民提供口罩，而非新興織造廠有限公司或南豐紗廠生產，對於網上的有關謠傳，深表遺憾。