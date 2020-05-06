不服停牌決定　創業板上巿公司提司法覆核

創業板上市公司中國趨勢控股有限公司，在上星期三（4月29日）入稟高院原訟庭提出司法覆核申請，挑戰聯交所下令它停牌的決定。中國趨勢指聯交所作決定時無充分考慮其資產與營運狀況，亦違反了它的合理期望，因此要求法庭撤銷有關決定。

本案申請人中國趨勢控股有限公司表示，與訟人香港聯合交易所有限公司的上市部在去年3月去信通知申請人，認為申請人可能沒有能足夠維持營運、或具足夠價值的有形資產，邀請申請人作回應，以決定是否啟動取消其上市資格的程序。

在申請人回應後，與訟人上市部仍維持先前的看法，去年11月與訟人的上市委員會更因此下令申請人停牌。申請人隨即申請覆核，但與訟人的上市覆核委員會在今年3月維持停牌的決定。

申請人於其司法覆核申請書表示，任何合理的人如果有認真分析申請人的財務與資產狀況，都不會作出停牌的決定，強調該公司的負債比率極低，而且資產價值充裕穩定，營運成績亦有穩定進步。與之前的類似案例比較，申請人的表現比不少創業板、甚至主板公司更佳，因此與訟人的決定並不合理。

此外，申請人稱在2002年上市後，近年財務狀況並無急劇變化，因此有合理期望其上市資格不會被質疑。綜合上列理由，申請人請求法庭頒令，撤銷停牌的決定。