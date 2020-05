美國珠寶品牌Tiffany & Co.日前入稟高等法院,向3間珠寶公司追討兩枚分別重9.7卡及7.1卡的鑽石戒指。據入稟狀指,該兩枚鑽戒為其位於太古廣場的失竊貨品,但現時卻在該3間公司手上,現要求該3間公司歸還鑽戒並作出賠償。

原告為Tiffany & Co. Of New York Limited經營的Tiffany & Co.,被告分別是Samir Gems HK Limited,King's Diamond Trading Co.及Paco Art H.K. Limited。

入稟狀指,本案涉及的兩枚鑽戒原本為原告於太古廣場分店的貨品,其中一鑽戒上有一顆重9.72卡的鵝蛋形鑽石,另隻則有一顆重7.13卡的圓形鑽石。不過兩枚鑽戒其後失竊,原告得知被告是從原告的一名前員工手中得到上述兩夥鑽石。

原告現要求法庭宣告,原告才是兩枚鑽戒的合法持有人,被告沒權持有它們,並要求被告交還戒指及作出賠償。