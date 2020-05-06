港鐵車廂扮遇劫失250萬元首飾　2男女涉串謀詐騙被捕

警方於上月22日下午接獲一名姓梁(39歲)女子報案，指於港鐵佐敦站一車廂內被一名男子搶去一個裝有約值250萬港元首飾的行李箱，男子得手後迅速逃去無蹤。

油尖警區刑事部人員經深入調查後，懷疑梁聯同一名男子蓄意安排相關事件，藉此騙取保險賠償金。警方在昨日(5日)及今日(6日)展開行動，於尖沙咀及旺角區以涉嫌「串謀詐騙」及「誤導警務人員」拘捕梁及一名姓鄧(30歲)男子，期間檢獲約值6萬港元的首飾，懷疑與案有關。被捕人士現正被扣留調查，案件交由油尖警區重案組跟進。

警方表示，本港目前在經濟上面臨種種挑戰，或令部分人利用違法手段騙取金錢，警方提醒市民，任何人士嘗試以不法手段騙取保險賠償，有機會干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第16A條「欺詐」罪，或普通法的「串謀欺詐」罪，一經定罪，最高刑罰為監禁14年。另外，任何人士明知地向警務人員虛報有人犯罪，有機會干犯香港法例第232章《警隊條例》第64條「虛報有人犯罪等罪行」，一經定罪，可罰款1千港元及監禁6個月，市民切勿以身試法。