名教育家被指欠8424萬按揭　債主入稟求售樓抵債

本地知名教育家陸趙鈞鴻，去年4月偕家人將渣甸山裴樂士道渣甸臺8號的物業抵押予三間財務公司，取得共7500萬港元貸款，惟他們被指拖欠貸款，至今年4月累積欠款連利息共8400多萬港元。財務公司指稱即使將銀主盤拍賣仍未能抵債，遂於早前入稟高院要求宣布可變賣該物業，向他們追討扣取售樓得益後的剩餘債項及相關利息。

三名原告分別是易易壹財務有限公司、亞太基金財務有限公司及瑞生信貸有限公司；四名被告分別是陸趙鈞鴻、她的兒子陸永基、女兒黃陸永恩及男子黃偉榮（譯音）。

入稟狀指，陸趙鈞鴻及陸永基是涉事渣甸臺8號的業主，去年4月2日，三名原告與眾被告簽署貸款文件，以年息17厘，向眾被告批出共7500萬港元貸款，據合約條款，貸款需在6個月內分期歸還，惟貸款批出約兩周後，原告發現陸氏母子違反合約條款，在未有預先通知下，私自將物業抵押予另一間財務公司。被告未有準時還款，原告自去年7月多次要求還款，但至今年2月他們僅償還到490萬港元。

原告指，陸氏母子於去年7月，已向原告交出物業的兩條門匙，並寫下承諾書，同意若被告一方未能自行安排變賣物業抵債，原告有權變賣物業，但作價不得少於由物業估值九成。今年3月底，原告成功找到買家以7680元萬買入物業，雖然物業於今年3月估值達8000萬元，但此作價仍符合原告與被告之間的協議。原告於今年3月31日要求陸氏母子遷出物業交吉，但二人拒絕。