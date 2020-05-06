騎警執勤舉雙手源自與澳洲交流　警方刊物曾報道

今年3月網上流傳一名交通警在昂船洲大橋上執勤時舉起雙手的影片，引起熱議，警方當時解釋，該交通警當時正護送自武漢乘包機到埗的港人，途中看到有數架車輛與其距離甚近，才舉起右手示意，讓右邊的車輛慢駛，其後再舉起左手讓後隨的車輛保持距離。

議員朱凱廸今日(6日)在facebook表示，指曾去信警務處要求解釋，警務處於4月14日的回覆指，放手開電單車的特技是2013年與澳洲維多利亞警隊護送組交流時學到的。他就此向澳洲維多利亞警隊查詢，對方昨日(5日)回覆指他們的警員不會放手開電單車，亦沒有與香港警務處相關接觸的紀錄。

惟翻查2013年5月的警方刊物《警聲》，有警隊護送組的人員於當年3月25至28日到澳洲墨爾本，與當地交通警隊交流，獲對方詳細講解當地Solo Unit的工作範疇，包括車輛、裝備、訓練及處理要員護送任務，並安排會晤該單位人員，雙方交流及討論訓練模式及技巧。

Solo Unit由20多名警務人員組成，平時執行一般交通違例檢控。有需要時組成護送組，負責要員、金錢、彈藥及遺體等護送任務。他們的工作性質與香港的警隊護送組十分相近。透過訪問，雙方不僅分享處理護送的經驗，港方警員更學習如何使用不同類型的護送技巧。