中西區泛民區議員包圍辦公室　民政專員被困4小時獲警護送離開

中西區區議會原定今午(6日)舉行政制及保安事務委員會會議，惟該區民政事務專員黃何詠詩昨晚(5日)以對委員會職能「有保留」為由，表示秘書處將不會提供支援，包括不會提供會議場地及秘書服務。泛民區議員今午到達海港政府大樓，並於中西區民政事務處走廊開會，其後再到黃何詠詩辦公室外要求會面。黃何詠詩被困辦公室，民政處職員已就事件報警，警方中區助理指揮官廖珈奇於晚上7時許到場交涉，黃何詠詩被困逾4小時後，於9時許由警員護送離開。

政府於晚上9時許表示，對於中西區區議員進入及拒絕離開中西區民政事務處表示遺憾，並呼籲議員聚焦地區民生事項，理性討論，並指在互相尊重、遵守秩序和理性討論原則下，當局會繼續衷誠與區議會合作。

中西區民政事務處昨晚通知該區區議會轄下的保安及政制事務委員會，指該委員會所討論的議題並非中西區地區層面的事宜，超出《區議會條例》第61條下區議會的職能，故拒絕為原定今午2時半舉行的會議提供會議場地或秘書處服務。10多名身兼該委員會成員的泛民區議員在原定會議時間前，先到黃何詠詩辦公室外宣讀聲明譴責其決定，部分人其後轉到另一樓層的會議室，並於走廊召開會議。

會議結束後，一眾區議員再到黃何詠詩辦公室門外要求會面，期間民政處高級行政主任（地區管理）莫智健到場交涉，稱民政事務處屬「私人範圍」，並派兩名保安到場維持秩序。下午5時半，民政事務總署署長謝小華致電予中西區區議會主席鄭麗琼，要求一眾區議員不應妨礙黃何詠詩工作，並離開辦事處範圍。雙方亦有討論到委員會的職權範圍等，惟謝僅要求區議員提交書面查詢，拒絕即時接見他們，而泛民區議員則繼續於黃何詠詩辦公室門外等待。

傍晚6時許，有民政處職員就事件報警，並以該處所已超出辦公時間為由，要求一眾區議員離開。中區助理指揮官廖珈奇接近7時到場，並與雙方交涉，但泛民區議員仍拒絕離開。及至晚上9時許，黃何詠詩被困辦公室內超過4小時後，最終由警員護送離開。

根據香港法例，任何人在沒有合法理由下，禁止對方離開一處地方，即使僅涉及短時間，亦有可能干犯非法禁錮罪，最高可處監禁7年和罰款。