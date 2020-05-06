智能身份證換證限期有修訂　

入境事務處今日(6日)表示，全港市民換領身份證計劃下9間智能身份證換領中心將於下周一(11日)起全面恢復服務，其中1957年至1963年、1970年至1976年香港居民的換證時間表作出了調整，最後限期由今年7月27至明年3月19日不等，入境處亦呼籲申請人於網上或流動應用程式預約時預先填寫表格，以減少輪候時間。

入境處指，考慮到換證服務在短期內仍有機會因疫情反覆而需要再次暫停，若在下周一(11日)至7月27日期間，所有換證中心因公共衞生原因而需暫停服務21個工作日或以上，上述人士的換證時間表會進一步延長或調整。

入境處發言人呼籲，為減少人群聚集，從未預約的人士應先在網上、使用入境處流動應用程式、或電話預約辦理換證手續，並預先填寫表格，以減少輪候時間。

經修定後的申請限期：

符合申請資格人士的出生年份●經修訂的申請限期

1957至1959年●11月16日至7月27日

1960至1961年●2月28至7月27日

1962至1963年●7月28日至9月22日

1970至1972年●9月23日至12月7日

1973至1974年●12月8日至明年1月28日

1975至1976年●明年1月29日至明年3月29日