修訂新型肺炎患者出院準則　抗體測試呈陽性可終止隔離

香港連續17日沒有新增本地新型肺炎確診個案，衞生署衞生防護中心轄下「新發現及動物傳染病科學委員會」今(6日)召開會議，決定修訂確診病人終止隔離指引，確診者的病毒檢測即使繼續驗出陽性，但只要抗體測試結果是陽性，亦可以終止隔離。

委員會表示，目前的研究一般顯示病人的病毒量在發病早期已達致頂峰，在發病首星期的水平會較高，其後會隨時間遞減，故同意自發病後超過10日、臨床狀況好轉及退燒、及只需病毒抗體測試呈陽性，又或者相隔24小時進行2次病毒測試均呈陰性的確診者，都可以毋須繼續隔離。委員會承認，部分康復出院的病人，雖然可能會出現持續排放病毒核糖核酸的情況，但目前未有證據顯示有關情況具有傳染性。

政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌回應指，有確診病人已留院80日，但因為一直驗出病毒而不能出院，而部分病人亦無法連續2次病毒測試都呈陰性。他認為今次的決定是參考了香港和世界各地研究，例如港大在病人發病10日後所採集的樣本都無種出活的病毒，因此認為毋須再以病毒檢測結果作單一指引。至於何時執行則待醫管局決定。