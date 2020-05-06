袁國勇稱若連續28日無確診　最快7月可不戴口罩

新冠肺炎疫情緩和之際，本港亦開始陸續復工復課。港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指出，若社會陸續回復正常運作，同時連續28日沒有新增確診個案的話，預料市民最快要等到7月才不用戴口罩；惟一旦有零星本地感染爆發，市民又要再次戴口罩。

袁國勇早前接受傳媒訪問時表示，雖然夏天高溫讓病毒生存時間較短，或紫外光於室外可殺死病毒，但夏天市民多留在室內及開冷氣，也會令室內環境的病毒可生存較長時間。當本港全面復工復課，且在廣泛測試病徵輕微病人下，也需連續28日沒確診個案，市民才可不戴口罩。例如幼稚園K3於下月15日復課，即最快要到7月13日才可不戴口罩，並強調市民要適應新常態，當有零星個案，又要再戴口罩，因疫情很大機會在冬天重臨。

他續指，本港爆發疫情後約一個月，曾為500名不同年齡的市民進行檢測，當中無人擁有抗體，即使有國家聲稱成功研發疫苗，但要待推出市場後1年才可接種，以觀察疫苗是否具有副作用。