CuMask網上登記　私隱公署收30多宗查詢及投訴

香港個人資料私隱專員公署共接獲30多宗來自市民、網民、專業人士和傳媒對是次網上登記系統的查詢和投訴，以及注意到其他人士，包括立法會議員，在其社交平台表達的意見；亦注意到創新及科技局今日(6日)發出新聞稿作出解釋。

根據《個人資料（私隱）條例》，資料的收集和使用的目的必需是合理的，《私隱條例》規定，收集的資料須足夠但不超乎適度；凡涉及資料核對程序，即以電子方法比較不同目的而收集的個人資料，收集和使用資料當事人的電話號碼以發放核對結果通知短訊，是慣常做法，亦符合相關法例的要求。

根據《私隱條例》，收集了的個人資料，只限使用於收集時訂明或表明同意的其他目的，保存期限也不應過長。如有需要轉移個人資料，也只限於訂明或表明同意的人士或機構類別。資料當事人若希望能獲得更詳細和清晰的資料，以釋除不必要的疑慮，是可以理解的。私隱公署提醒，市民在提供個人資料前要提高警覺，留意政府官方公布有關登記程序的消息，以清楚了解正確的登記網址，慎防偽冒網頁，如市民欲委託他人代為登記，亦要額外謹慎，以免其個人資料被盜用。