私營機構推出取藥計劃　重視病人用藥習慣

醫管局早前在疫情下透過私營合作，讓病人可在社區店舖取藥，減低受感染風險。有參與計劃的藥劑師指出，計劃下除方便公院病人取藥，亦深入了解病人的用藥習慣，曾有一名患心房顫動的婆婆，混淆高血壓藥及抗凝血藥的分別，結果沒有跟從正常程序服藥，身體雖然沒有大礙，但了解到用藥錯誤後大吃一驚，立即糾正。他認為，社區藥劑師有更多的空間與病人溝通，增強他們的用藥知識。

醫管局在二月起大幅削減非緊急服務，以集中應對疫情。萬寧業務經理及總藥劑師趙國亮表示，當時其公司的高層了解到疫情在全球肆虐，外國普通病人一貫的做法是「有病都不入醫院」，出現發燒病徵是到社區藥房取藥，因此在本港疫情爆發之際，該公司主動向醫管局提供幫忙，讓普通門診病人可到其指定的分店領取藥物及覆診安排等資料，相關服務更優先給予未來兩星期須到醫院覆診的病人，從而分流公院壓力。

他解釋，病人使用服務時須先登記電子健康記錄互通系統「醫健通」，未登記的人士亦可帶同身份證到萬寧藥劑部登記及啟動服務，每次取藥會收取50港元服務費，相關系統讓藥劑師全面了解病人的健康狀況，「病人很多時難以向藥劑師清晰表達自己的病情」。

他提到，取藥過程雖快，但藥劑師更重視的是病人的用藥習慣，試過患有心房顫動及高血壓的婆婆，沒有跟隨正常程序服食高血壓藥及抗凝血藥，錯誤的用藥習慣維持一年，才發覺不少病人在公院取藥時，考慮到醫護人員工作忙碌，於是:「唔明白點食藥都唔敢問醫生」，因此社區藥劑師需教導病人正確用藥，透過不斷向病人發問，加深他們的用藥知識，「每位病人至少要花十分鐘跟他們溝通!」

趙又說，該計劃在上月中旬推出，兩星期錄得近四百名病人登記使用服務，雖然現時疫情緩和，非緊急服務亦陸續恢復，但使用該服務取藥的病人沒有減少，反映他們均喜歡此模式的取藥服務，因此計劃與醫管局商討進一步擴展計劃，讓更多分店均可為病人提供取藥服務。