捐贈心臟接駁護養系統減損傷 　香港完成亞洲首宗移植

本港醫護團隊使用嶄新器官護養系統（OCS）監測捐贈心臟功能與生理狀態，成功完成亞洲首宗心臟移植手術。瑪麗醫院與葛量洪醫院團隊上月進行相關移植手術，從死於中風年過55歲的邊緣捐心者身上取出心臟近7小時，其中4小時用新系統支援心臟，成功移植到50歲女病人身上。團隊指技術可望應用邊緣捐心者器官，縮減輪候移植時間。

傳統冰箱冷凍保存捐贈心臟，心臟已停止心跳與沒有血液灌注，但改用新技術，心臟從人體取出，隨即連接護養系統喉管，形成體外循環系統，確保心臟跳動及維持在攝氏34度，減少缺血性損傷。同時，醫護人員可注入藥物、電解質，有助團隊評估捐贈心臟狀況。

瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷醫生講述該宗手術，指心臟在傳統技術下難以保持，「肯定有三分之一功能已經受損」，病人手術時間14小時，但術後第4天已能下床活動，預計本月中能夠出院。他又指相關技術在歐洲多國使用多年，器官30天存活率高達95%。

香港每年約有10至12宗心臟捐贈，去年等候人心臟移植有54人，現時未採用邊緣捐心者心臟，如捐贈者年齡高於55歲、左心室風血頻數低於40%、或冠狀動脈狹窄大於50%等，港島西醫院聯網團隊希望新技術下可考慮使用。

瑪麗醫院在心臟病友互助組織捐助下有一部系統機器及5套一次性器皿，估計每年可額外進行3至5宗心臟移植手術，區希望醫管局撥款購置裝備，長遠支援本港及亞洲各國長距離運送器官的可能。