醫療輔助隊總部走廊設反光衣收集處　員工憂「播毒」

新冠肺炎肆虐，除了醫護人員疲於應對外，前線救護、醫療輔助隊及紀律部隊等，均有部分人手協助抗疫，包括護送患者或隔離人士前往檢疫中心、看守檢疫中心、上門突擊巡查隔離人士行蹤等。惟有醫療輔助隊的文職員工反映，前線人員當更返回總部後，在各樓層四圍走，所穿過的反光衣僅放在走廊一個開口膠袋，擔心有「播毒」之虞。

有在何文田公主道醫療輔助隊總部上班的文職員工透露，每日約有150名隊員被派往協助抗疫，包括護送患者或隔離人士，惟形容有關人員「缺乏訓練因而防疫意識不足以擔當抗疫工作」。有關隊員當更後回到總部，即在各樓層穿插；在3樓的辦公室樓層走廊，竟有一個「穿過反光衣」的收集點，收集點不單僅為一個開口膠袋，更與茶房非常接近；該些員工擔心有播毒之虞。

醫療輔助隊發言人回應稱，會適時檢視相關工作指引及加強與各當值隊員和員工的溝通。醫療輔助隊在抗疫行動中，主要擔任在檢疫中心協助衞生署工作及護送需接受檢疫人士往返檢疫中心的任務，所有當值隊員均曾接受傳染病控制訓練。所有參與護送當值隊員均在護送期間，穿上所需保護裝備，反光衣只屬工作服並不屬於保護裝備之一。完成工作後，隊員會在檢疫中心或總部指定地方，按指定流程脫除及處理保護裝備。