探射燈：石油氣減價難救亡　運輸業界盼重開關口

車用燃油居高不下，唯獨石油氣價格卻連連下瀉，機電工程署日前宣布5月車用石油氣上限價格下調每公升近1港元，業界視之為的士及小巴司機帶來甘露，惟仍要等待疫情過去，政府解封關口才能令業界回復生機。

本港車用石油氣價按照國際石油氣價格變動，機電署宣布全港12個專用石油氣加氣站，5月1日的車用石油氣上限價格每公升下調0.98港元，各氣站上限價格介乎每公升2.13港元至2.69港元不等，較今年2月高峰期的逾4港元大跌逾30%。

香港的士小巴商總會理事長周國強指，車用石油氣價格下調對業界而言是久旱逢甘露，惟只能為的士司機每更節省約40港元燃油費，在疫情淡市下的幫助亦十分有限，盼望香港的疫情盡快過去，政府開放關口，市民能如常工作及上學，才可令客運增加，尤其機場及各關口的人流才是令業界生機再現的關鍵。

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