探射燈：國際油價季瀉60%　港每公升只減1蚊

本港油價在新冠肺炎及國際油價下瀉時仍位居世界首位。

國際燃油受到新冠肺炎疫情影響需求大減，加上主要產油國增產，在此消彼長下，國際油價在今年首季急挫逾60%，為有史以來最大跌幅，近日美國原油每桶僅20多美元（折約150港元），比起相同分量的水或牛奶都便宜，惟本港油價仍相當「硬淨」，僅較高峰期每公升下跌約1港元，議員批評政府未有積極壓低油價。

現時各國家及地區的車用燃油價格均有回落，香港油價如樓價一樣仍居高不下，無鉛汽油平均每公升約16港元，較第2位中非的約14港元高逾2港元，而其他亞洲國家及地區，如台灣，內地、日本及新加坡等則介乎4.7港元至10.8港元不等，油價均較香港為低。

議員陸頌雄質疑，即使扣除政府約6港元的稅項，油公司在汽油上仍有逾10%的調價空間，而不涉稅的柴油更高達每公升13港元，價格機制值得檢討，促賦予競爭事務委員會調查權力，監察各油公司定價，在國際油價下滑時，政府有責任從規管上監察油公司，提高定價透明度令不同司機享公平待遇。

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