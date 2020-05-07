探射燈：港油價加快減慢　帶挈非法油站大賺

國際油價連番下滑，本港油價卻加快減慢，帶挈非法油站大收旺場。青衣至少2處有非法油站，其中一處佔據整條行車線，泊5輛油缸車密密入油，估計每日生意額高逾10萬港元；筲箕灣及西環有貨車充當油站，隨時成為社區炸彈。議員直斥消防處打擊不力，促嚴打同時，政府亦要平衡本港「不公平」油價。

大部分商用車使用的柴油每公升仍高逾13港元，不少「搵食車」鋌而走險光顧停泊路邊的油缸車，或臨時搭建、消防設備欠奉的非法油站。青衣航運路兩輛油缸車一前一後停泊，前車負責車身較小的客貨車，後車則專為貨車及旅遊巴入油。約半小時內，2車共為超過20輛車入油。有業界人士踢爆，該些油每公升約5港元，估計每日生意額逾10萬港元。

同區青尚路有多達5輛油缸車停泊，入油的貨車與油車並排停泊，佔據其中一條行車線，其他車輛被迫逆線行車，有司機更因此險與從迴旋處轉過來的車輛迎頭相撞，險象環生。

油塘高輝道停泊一輛油缸車大做生意，即使下雨亦無阻入油，不足2分鐘完成1宗交易，職員冒雨向司機收費，有司機更在入油時才把口中的香煙丟棄。

筲箕灣譚公廟道亦有一輛密斗貨車充當油站，並無任何防火裝備，車斗中擺放兩大桶燃油，附近卻有公園及污水處理廠。此外，西環豐物道日前亦有一輛貨車佔用咪錶位，大做入油生意，有客貨車「打橫」倒車泊在該貨車的車尾，疑為遮蔽非法入油過程。

「如果個個都入到平油，咁仲邊有人會冒險入街邊油？」運輸業關注燃油價格聯席會議發言人蔣志偉稱，即使國際油價回落，本港油價亦難反映，重型車燃油開支佔整體成本最多25%，促政府規管油公司定價並提升定價透明度。

議員陸頌雄則直指消防處打擊不力，惟衍生此種非法油站的原因亦與本港油價高企密不可分，政府在准許利潤及監管上責無旁貸，促請當局在打擊非法油站之餘，亦要監管油公司。

消防處發言人指，上述4個地點皆為非法加油活動黑點，過去3年共巡查171次，作出20次檢控。處方會聯同其他執法部門採取聯合行動打擊非法加油地點，除罰款及充公燃油外，一經定罪，有關危險品車輛的牌照亦會被撤銷。

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