網民熱話：中環泊車頭貼尾　高難度零距離泊車

只差一點點？網上經常爆出各重奇怪泊車行為，啼笑皆非之餘，也讓人大感頭痛。前日（5日）網上就流傳數張泊車圖片，兩架私家車泊在路邊，距離極為接近，網民看後大感無奈：「做咩要咁呢？」

相關圖片由網民司徒明智於Facebook群組「馬路的事討論區」發布，地點在中環閣麟街。從圖中可以看出，不知車主是刻意或無意，無論從側面或上方角度，都可見兩架前後停泊的私家車幾乎緊貼着，但又不致撞及，堪稱「零距離」接觸，雖然不知哪架車泊近對方車輛，不過就令人擔心任何一架車要離開時，出車時都有難度。

貼文發布後，有人讚嘆如此停泊難度極高：「個影係有線，證明無貼實，技術高超」，有網民表示兩架車「好似無接觸到喎，係唔係真係咁勁啊？」亦有不少人不明司機為何要如此做，大家出車都有困難，「鬆一鬆手制都隨時撞」。

網民有話說：

Alex Sung：Bumper係要來撞

Ka Kwong Wong：高手嘅表現

Carry Lee：佢個車牌會刮花車尾，畀人噴過起碼1500，車牌爛咗最多300

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