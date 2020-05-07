創科局證實可重用口罩越南製造　不明為何被指利益輸送

新冠肺炎疫情日漸紓緩後，政府始宣布派發可重用口罩，但過程沒有招標，亦沒有公開生產商及產地，惹起外間質疑，有傳媒視察香港生產點就發現多個「越南製造」紙皮箱。創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻今早(7日)在電台節目表示，口罩現時主要由服裝製造商晶苑集團位於越南的廠房生產，在港有土瓜灣的聯業製衣協助做較細的生產線；大埔工業邨的龍達環保紗廠提供無塵室，為完成的口罩進行臭氧消毒，荃灣南豐紗廠則無償借出車間擺放口罩。

蔡稱，當初不公開生產商名稱是不想「麻煩人哋」，昨晚(6日)徵求對方同意後，決定公開生產商身份。她指相關商戶信譽良好，它們亦放下原有訂單來生產這批「為香港做」的口罩，形容生產商出錢出力為香港，肯面對成本和運輸的「海鮮價」承接項目，不明白外界為何批評過程牽涉利益輸送。她更擔心成本不斷增加，生產商連成本都不能收回。

她表示，2月初留意到口罩缺乏，故有採購可重用口罩的打算，局方曾聯絡多間供應商，惟大部分供應商都表示生產有問題，未能製造足夠口罩量滿足全港市民需求，因此考慮自行生產。她續指，期間留意到紡織及成衣研發中心生產的可重用口罩，已有檢測證明，亦符合標準，中心亦能聯絡原材料業界以滿足大量生產，因此在2月底正式和中心簽約。

她強調，尋找生產商、物料的過程跟足政府採購程序及規則，當中列明牽涉公眾健康的工作可進行直接採購，而紡織中心運作亦是公營及非牟利。她指，所作之事是為香港，每個口罩都是「以心意」縫製。