石禮謙批港府一意孤行拒撤辣　憂負資產大增

為紓緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，新加坡昨(6日)宣布新一輪臨時樓市紓困措施，主要是延長額外買家印花稅(ABSD)及發展商項目相關限期6個月，新措施即時生效。對於港府遲遲未為樓市「撤辣」，經民聯地產及建造界議員石禮謙今早(7日)表示，就要求政府撤辣一事「佢已經講過好多次」，但當局仍一意孤行，不願面對現實，就香港目前經濟陷入衰退的環境而推出相關措施應對。他認為，堅拒「撤辣」最大得益者就是政府，直斥當局只為保住土地收入的做法「梗係錯啦」。

石又認為新加坡政府乃按照經濟穩定性才作出這決定，但現時香港不少人因疫情關係而導致失業和開工不足，繼而影響買樓意欲，加上香港樓市成交量不高，很多商業機構欲出售單位「救亡救市」，亦因「辣招」而未能成功賣出，故建議港府應先放寬商業樓宇，然後才推出針對民生的措施，假如港府再無動於衷的話，經濟只會愈來愈差，而負資產數目亦會隨之大增。

立法會房屋事務委員會主席柯創盛指出，香港樓價水平仍然高企，期望運輸及房屋局必須確保有穩妥安排，並作出清晰檢討和取得平衡後，再重新思考有關「撤辣」的措施。

柯又說，即使政府不撤辣，也要想盡辦法協助港人「樓換樓」，認為特首林鄭月娥可參考去年施政報告中的四大措施，包括協助公屋居民上車、增加居屋配額等，提供不同方案幫助港人置業。