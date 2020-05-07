陶輝住所涉僭建　地政人員一周兩度調查

警務處外籍助理處長陶輝報住清水灣碧水新村牌照屋被質疑違規，亦被指有僭建及霸佔官地之嫌；另有指陶輝夫婦將村內另一間面積逾千平方呎的牌照屋當民宿出租，疑有人違例經營無牌旅館。地政總署繼本周一曾到陶輝住所調查後，今早（7日）約12名地政總署人員再到達碧水新村1號及被指當民宿出租的61A牌照屋調查。

12名地政總署人員今早約10時到達碧水新村陶輝報住的1號牌照屋調查，但陶輝不在家，由外傭開門帶領人員內進。人員在屋內及花園拍攝，大約20分鐘後，再由外傭帶到61A屋調查，期間人員在屋內量度，又到屋外圍圈拍攝。逗留1小時後，再到鄰近的單位拍門查問，惟無人應門。地政總署梁先生表示，調查後會整理資料再作發布。

另外，今早10時半，有3名差餉物業估價署人員曾到1號屋，要求與陶輝會面，但因對方不在家，人員將信件交外傭後離開。

本月4日，地政總署約10名人員曾到陶輝1號屋調查，其後又曾到被指為用作民宿的61A牌照屋調查，但當時未有進入單位內。

陶輝早前指1號屋為其妻子的親友劉先生給他們居住，劉是該屋的牌照持有人，並批准其一家人於數年前為牌照屋進行基本翻新工程後入內居住。