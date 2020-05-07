今起為跨境澳門居民進行核酸檢測　10多人排隊等候

澳門今早(7日)9時起在氹仔客運碼頭為跨境居住的澳門居民展開核酸檢測計劃，首階段為同時持有澳門居民身份證、回鄉證及珠海居住證，且屬跨境居住的人士檢測，參加者須於網上提前預約。今早有10多名市民排隊等候檢測，但不少市民未有提前預約，有人則未持有內地居住證。有市民指，檢測地點位於氹仔碼頭旁的港口管理大樓，周邊沒有指示牌，用了20多分鐘才找到入口。

衞生局口岸醫學檢查協調員戴華浩表示，早上檢測情況整體暢順，部分居民若沒有預約，但如符合當局要求，亦會獲即場安排接受檢測。他重申，首階段優先安排可接受檢測的人士為出入珠海和澳門上班和上學的人士，至於跨境澳門外僱勞工則會於稍後再有安排。至於需要前往其他地區求診的人士需求，戴華浩指仍需視乎不同地區的出入境政策和隔離措施。

政府預計跨境出入珠海、中山和澳門上班、上學的澳門居民約有1.5萬人，跨境學生及老師每7天豁免1次核酸檢測費用，所有澳門居民獲豁免首次檢測費用，其餘每次檢測收費為成本價180澳門元。