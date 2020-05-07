旗下《蘋果日報》涉向法庭施壓　議員質疑黎智英妨礙司法公正

壹傳媒黎智英涉嫌刑事恐嚇記者及非法集結案近日開審，港澳辦及內地官媒均相繼發表評論批評黎妄用輿論施壓及綁架法治，又稱黎等人難逃正義審判，並指「黑暴一日不除，香港一日不安寧」。黎旗下的《蘋果日報》今日(7日)報道抨擊港澳辦及官媒干預香港司法，逼法院重懲黎，有議員炮轟黎作為案件疑犯，利用旗下傳媒機構就案件發聲，變相是向法庭反施壓，有藐視法庭及妨礙司法公正之嫌。

議員葛珮帆表示，港澳辦作為中央指派管理港澳事務的機構，絕對有資格就香港事件發聲，又指反對派多次叫美國及歐洲議會向港府施壓，惟中央發聲則被指「干預司法」，批評是雙重標準。她又稱黎智英作為案件疑犯，非但未有避嫌，卻利用旗下傳媒，發文指控中央向法院施壓要重懲黎，質疑黎公然藐視法庭及妨礙司法公正，企圖壓迫法院輕判該案。

本身是律師的議員周浩鼎則表示， 黎旗下的《蘋果日報》大肆報道及評論該案，公然想幫黎開脫，是涉嫌妨礙司法公正的行為，強調有關罪行屬於刑事罪行。他續稱，港澳辦作為中央代表機構，眼見有違法惡行，出言提點是責之所在，反觀美國有政客在黎剛被捕時，已指案件是政治檢控，認為該些言論才是干預司法。