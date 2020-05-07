旅行社搞千元滬京團　逾百港人最快下月20日出團

新冠肺炎疫情漸緩和，本地旅遊業亦計劃復市復工，有旅行社已「試水溫」推出6月出發的滬京內地團，以低至約1000港元的團費吸客，約100名市民已報名。消息又指，業界得悉日本沖繩和九州的旅遊官員亦希望盡快回復給予港人免簽證，預料日本團亦有機會早日復辦，但仍要視乎港府旅遊警示決定及航空公司的配套。

目前，港府要求內地及海外抵港人士須強制檢疫，兩措施限期將於下月7日及19日屆滿。縱橫遊執行董事袁振寧表示，上周起本港疫情已經緩和，旅客透過網上及電話查詢旅行團訊息的需求多了，但市民外遊仍信心仍未完全恢復，暫時報名人數仍不多。

他續指，計劃推出北京及上海團5天團，團費約1000港元，下月20至30日出發，現時已有約5個旅行團成團，合共約100人。不過，袁亦指，若屆時政府延長檢疫措施，團隊勢必要取消，亦會退款給團友。其他路絡方面，已有1名市民報名參加南韓團，並希望成為該社疫後出遊的第1位團友，以作紀念。

港人旅遊熱點日本的疫情暫未受控，港人入境亦須辦理簽證，袁透露，知悉沖繩及九州的旅遊官員都希望盡快復辦香港團，振興當地經濟，他會向日本方面反映，要求對方逐步讓港人免簽證入境。

對於復辦外遊團，旅遊業界亦有不同意見，新華旅遊總經理蘇子楊表示，暫時仍未看到有哪些地區可以組織外遊團：「港府的入境隔離限制及對各國的旅遊警示一日未取消，都是問題 。」而旅行社能否復業，與航空公司亦有密切關係，目前航空公司削減九成航班，預料不會在6、7月一下子全面復飛。他估計，最先復飛的會是廉航，因其對象是遊客，不是商務客或貨運。

至於內地團，他認為內地或先放寬港人到大灣區旅遊，繼而是高鐵跨省遊，最後才是飛機航線。至於東南亞團，他估計台灣及南韓團會較先復辦。歐洲長線團，則因到10月的夏季航班已編定，11月是歐洲團淡季，預料最快要明年春天長線團才能復甦。