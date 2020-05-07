食肆人數放寬至每枱8人 母親節酒樓訂枱飆至9成

下周日（10日）母親節，受惠於政府明日（8日）起放寬食肆每枱人數至8人，不少酒樓大收旺場，母親節訂枱爆棚。有餐飲業人士指，放寬措施公布後短短兩日，母親節訂座率即由放寬前的3成飆升至9成，惟在禁聚令仍未解除下，預料今年母親節生意額仍較去年少一半。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，4人一枱的規限令不少家庭卻步，避免出外慶節，早前母親節當日的訂位數目只有不足3成，但當政府府宣布放寬限制至8人後，訂位數目立即回升至9成，婚宴酒席查詢亦明顯增加。他續說，最近疫情緩和，加上放寬限制，有助市民釋放消費力，料母親節食肆生意「一定爆」。

餐務管理協會會長楊位醒亦表示，政府未放寬禁聚令前，中式酒樓幾乎無接到任何母親節酒席的訂單，現時情況改善，惟業界設宴每枱人數標準為12人，預料今年母親節生意額仍少去年一半。

他又指，1至3月是酒樓的傳統旺季，惟期間業界損失慘重，預料上半年生意額跌幅很大，而年尾亦已有近三分一的婚宴取消，其餘三分二訂單均持觀望態度，擔心疫情將導致更多食店倒閉，而目前飲食業失業率已達雙位數。

倫敦大酒樓經理蘇先生指，由於前來聚餐的人數多數為6至8人，放寬限制後，母親節前後日子的訂枱數目，立即由只有數枱飆升至80枱，對酒樓晚市尤有幫助。酒樓也推出4至8人的圍餐餐單，以供食客挑選。不過，由於禁聚令仍未解除，食肆仍要遵守1.5米的枱距限制，預料今年生意額只及去年一半，但「已經好好」。