康宏遭證監調查後　曹貴子未有再出現開會

黃雪輝（左）供稱，在證監展開調查後，曹貴子就沒有再到康宏開會。

上市公司康宏環球控股有限公司（前稱康宏金融控股，下稱康宏控股）前高層人員與商人曹貴子涉嫌串謀詐騙案，昨在區院續審，控方開始傳召證人。康宏集團首席人才及企業文化女總監黃雪輝繼續作供。

黃續講述當年工作上的情況，她指約於2016年下半年，曹會到康宏辦公室開會，她與曹及次被告等人的會議變得頻密，有時更會談及高級行政人員的薪酬問題，曹並會就員工薪酬上限給予指示。

而曹及後更告訴她，他及次被告將會先後進入董事會，黃對此不感奇怪，因「（曹）始終都會入，老闆黎架嘛」，而次被告當時亦是財務總監，會進入董事會很平常。

黃亦舉出一些事例，以及展示她與曹之間的電話訊息紀錄，顯示在一些工作決定、高級行政人員聘用及薪酬福利方面，她均會向曹請示及索取指示。

黃續指至2017年6月28日，證券及期貨事務監察委員會到來進行大規模搜查後，曹便不再出現，亦沒再出席任何會議。黃雖有嘗試透過電話訊息向曹就一些工作索取指示，但對方只是簡單回應。黃亦有就事件向高層了解，但「大家都話唔知咩事」。

而因曹未有再給予公司任何意見，黃遂向管理層建議終止曹的高級顧問合約。由於之後一直未能聯絡曹，公司遂於同年11月尾，以掛號形式把終止僱用的信件寄予曹。