網民熱話：揭外傭擅取牙刷洗坐廁　僱主崩潰「用咗2次」

外傭打理家務是基本工作，不過衞生程度就各有不同。近日有僱主在網上發文炮轟家中外傭，懷疑對方取用其牙刷清潔坐廁，僱主事後更兩度使用該牙刷刷牙，最終怒炒對方。

女僱主昨日(6日)在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指日前吩咐外傭清理坐廁內邊緣污漬後，事後竟發現自己的牙刷邊「花晒」，「牙刷新用無幾耐，而且點刷都唔會個邊花到咁。」事主事後實測牙刷刷坐廁，結果發現與牙刷「啲毛鬆嘅位係好脗合」。

不過最令事主憤怒是，發現牙刷有異樣時，她已前後兩次使用該牙刷。最終決定將對方「炒魷魚」。網民看過貼文後，亦為事件吃驚，「等於擺個炸彈喺屋企」，雖然有人估計是「無心之失」，不過有人隨即反駁，「工人係報復式偷偷用佢牙刷來擦喎！然後僱主不知情下用來刷牙！家務做到識飛都冇用啦，咁黑心！」

網民有話說

KH Michk：工人用僱主牙刷嚟刷其他嘢，時不時都見，究竟佢係有心整蠱僱主，定真係咁大懵？

Chi Chi：你有冇用番佢嗰支刷番次先？

Mandy Lau：講真我一直都好擔心呢啲問題，所以每朝當我發現我牙刷係濕，我就即刻換牙刷

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