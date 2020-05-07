持按摩牌桑拿店續停業　有技師要借貸18萬付醫療費

港府早前宣布8類商業處所明日(8日)起可恢復營業，惟桑拿浴室仍須繼續關閉14日。有按摩業界人士指，政府只容許按摩店復業，但同時持有浴室牌及按摩牌的桑拿店卻需要繼續停業。業界又認為桑拿和按摩並無分別，並願意提升防疫措施，要求政府一視同仁，讓業界可盡早復工。

香港特區按摩業總會列舉14項指示，希望藉此取代停業，包括停止公眾浴池及桑拿浴設施、沐浴區亦須分隔使用，直至衞生署作出進一步指示等。會長周鎮宇指，每間桑拿都須持有商業浴室牌照，認為政府要給予業界生存空間。他表示，業界停止公眾浴池和乾蒸房等設施後，按摩院和桑拿已無分別。

於桑拿店任按摩技師的劉女士獨力照顧兒女，停業令下只能靠手作維生，希望明日便能復工。她又指，兒子和女兒不幸相繼患病，早前已向銀行借貸18萬港元用作醫療費，惟再度向銀行借貸時獲覆「還得到先好借」，現財政坎坷。

有不具名的女士在桑拿店任職接待員，她指，業界在未有停業令前已做足防疫措施，一直自律守規。她表示，疫情前每月收入約1.2萬港元，租金已佔去收入一半，但目前經濟狀況如「山泥傾瀉」，並無任何收入，曾嘗試尋找兼職亦不果，要求政府允開業，讓他們盡快復工。

協助業界的議員邵家輝指，已去信衞生署反映業界情況，又要求政府顧及全港125間持牌經營者及2萬多名從業者的生計。