消防總隊目拒認非禮2女下屬　稱曾幫事主撥下巴灰塵

陳耀康自辯時否認非禮，但指曾在工作上責備兩名女事主。

消防總隊目陳耀康被指在半年間，先後在消防處總部、3間消防局及流動指揮車內，觸摸2名女下屬的腰及臀等部位非禮案，法庭案件表證成立，被告今日（7日）在九龍城法院出庭自辯。他矢口否認曾經非禮，又表示過去曾多次向2名女事主作提點，期間眼神和語氣均比較兇惡及大聲。

52歲被告陳耀康，被控於2018年8月至2019年3月期間，5次非禮和3次襲擊X，以及一次非禮Y。女事主X和Y，同為消防隊目（控制）。

陳指與X是普通朋友，見面會打招呼，而與Y則是純粹同事關係，甚至連對方電話號碼都沒有。他表示2人所提及的非禮事件均不曾發生，不明白她們為何作出這些指控。

對於2019年3月17日，尖沙咀消防局的升降機閉路電視拍攝到，被告疑觸碰X的頭髮及捏其下巴，陳稱當時見到X下巴和頭髮「好似有啲灰灰地好似塵嘅嘢」，於是伸手幫她撥走。他承認留意到X曾閃避，對此「有啲唔好意思」。

陳憶述稱，被指案發的那段日子，他曾經指罵X及Y，其中在2018年10月尾，他即將調離尖沙咀消防處總部通訊中心，期間Y將他們的「茶水間帳戶」內的結餘交給他。陳對於Y未有得到他同意便刪除其戶口，感到十分憤怒，「咁即係斷我衣食，我個人覺得唔係咁吉利」，於是「大聲咗少少話咗佢幾句」。

陳續供稱，去年3月8日，X曾無故進入男休息室，他因此「有少少驚」，立即叫X「方唔方便行出去，咁嘅話唔係咁好」，他留意到X「有啲唔開心」。同日下午，X吩咐非消防處人員到尖沙咀消防局提取物品，再送往上環消防局，陳認為做法「好大危險，如果出咗事無人負責到」，於是向X表達不滿，形容他當時「眼神比較兇狠，說話大聲咗少少」。