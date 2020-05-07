補習社被迫分階段復課　業界批評安排混亂

政府日前宣布中、小學及幼稚園於本月27日起分階段復課，隨即指補習社應跟隨中小學復課。教育中心聯盟今日（7日）聯同多名議員召開記者會，認為教育局在停課及復課安排上非常混亂，有欠公道，懷疑行政失當，欺壓私教業，並促請教育局正視有關豁免條例，認為應立刻復課。

發起人蘇廸希指，教育局於1月30日要求補習社跟隨主流學校假期至2月16日，之後再將補習學校納入強制停課範圍，但事實上，根據2004年立法會通過《教育（豁免）（提供非正規課程的私立學校）令》，補習社可從假期範疇獲得豁免權限，故教育局不可強制要求補習社停課，安排並不合理，質疑涉及行為失當，要求立即復課，若局方繼續無視業界訴求，將會採取法律行動。

另一位發起人任先生則指，一般的補習社人數約有100個學生，主流中小學則每間可達500人，無論人數及留校時間等均比補習社多，學校的感染機率比補習社高約180倍，認為毋須跟隨學校復課時間，提早復課，又指疫情爆發至今，已有3成補習社倒閉，認為不可再拖延下去。

教育界議員葉建源表示，當局就補習社復課安排按年級劃分，但私立學校有不同做法，認為對補習社不公平，是迫使他們再停工多幾個星期。他又指政府早前宣佈8類處所可重新營業，包括戲院、美容院、遊戲機中心等，但補習社則不能即時復課，反問學生可打機、睇戲，而不可去補習社追學習進度、發展才藝？他相信只要做好場地及衛生要求，補習社完全有條件重新開業。